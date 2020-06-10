Eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaçarken kendisi de bıçaklandı

Rızaiye Mahallesi’ndeki bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olay şöyle gelişti:

A.D., boşanma aşamasında olan eşi A.D.’nin kaldığı kayınvalidesinin evine geldi. Sözde konuşmak için eve girmeye çalışan koca, eşini boğazından, kayınvalidesi Ş.B.’yi ise bacağından bıçakladı. O esnada kayınvalide de de eline geçirdiği bıçak ile damadını sırtından yaraladı.

KAÇAMADAN SOKAKTA YIĞILDI

Yaralı kaçarken bir alt sokakta yere yığılan cani koca ile eşi ve kayınvalidesi hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan çiftin 3 çocuğu olduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(İHA)