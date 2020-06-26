FETÖ darbe girişiminin kritik davasında karar

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nın Beştepe Karargahı’nda yaşananlara ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet, 35 kişiye de müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem ise 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

TURGUT ASLAN KİMDİR?

15 Temmuz'da 2016'daki hain darbe girişiminde rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve gazi unvanı almıştı. Turgut Aslan 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmıştı.

Devlet Övünç Madalyası sahibi olan Turgut Aslan, geçirdiği ağır ameliyatlarla hayata tutundu ve taburcu olur olmaz görevine devam etti.