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Gezici hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi… Hepsi suç makinesi!

 Yurt genelinde birçok hırsızlık olayına karışan gezici hırsızlık şebekesi, Kahramanmaraş’ta polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

09:10 -
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Gezici hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi… Hepsi suç makinesi!

Kayseri’den Kahramanmaraş’a otomobille gelen biri kadın 4 kişiyi emniyet ekipleri takibe aldı. İl merkezinde uğradıkları bir adreste operasyonla yakalanan şüphelilerin, çevre illerde karıştıkları çok sayıda hırsızlık olayından arandıkları tespit edildi.

Hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi ve 21 suç kaydı olan Perihan D., 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 28 suç kaydı olan Erol D., hırsızlık suçlarından 8 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi ve 11 suç kaydı olan Bülent D. İle 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan, 3 yıl 1 ay hapis cezası olan ve 9 suç kaydı olan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Perihan D., Bülent D. ve M.D. tutuklanırken, Erol D.’nin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

Son güncelleme: 09:11 19.07.2020
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