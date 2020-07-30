Gelibolu Yarımadası’ndaki yangınların tahribatı objektiflere böyle yansıdı

Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda son bir ayda iki büyük yangın çıktı. Yangınlardan ilki 6 Temmuz’da Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere’deki ormanlık alanda çıkmış ve 300 hektara yakın alan zarar görmüştü.

İkinci büyük orman yangını ise, 26 Temmuz’da Eceabat ilçesinde çıkmış ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olmuştu.

YANAN ALAN OBJEKTİFLERE YANSIDI

Son yangının bölgede yarattığı tahribat ise bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Yangın nedeniyle küle dönen ağaçlar ve tarım arazileri bölgedeki tahribatın ne derece büyük olduğunu gözler önüne koydu.

Geniş bir alanın zarar gördüğü bölgede yeşil alan siyah bir örtüyle kaplandı. Bazı ağaçların bir kısmının yangından kurtulduğu görüldü.