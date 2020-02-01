Güncel son depremler listesi… Artçılar sürüyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri…

Türkiye’nin gündemi bir süredir depremlere odaklanmış durumda, ülkemizin acı gerçeği depremler her an başka bir noktada meydana gelebiliyor ve son günlerde faylardaki hareketlilik devam ediyor.

ELAZIĞ’DA DERPEMLER SÜRÜYOR

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün sabaha karşı peş peşe iki deprem meydana geldi. Saat 02.32’de gerçekleşen ilk depremin 4.5, yaklaşık yarım saat sonra gelen ikinci depremin ise 4.2 büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.