Günler sonra çocuklar dışarı çıktı

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı. 0-14 yaş grubuna bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00’da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. 0-14 yaş grubu çocuklar kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

“ÇOK MUTLUYUM”

Kadıköy Kalamış Parkı’na gelen bir çocuk, “Çok mutluyum parka geldiğim için” diye konuştu. Sezen Mesçioğlu, “2 aydır evin içerisindeydi, neredeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklar da çok heyecanlandı” diye konuştu.

Parka gelen başka bir çocuk, “Sokağa çıkmak çok güzel burada çok eğleniyorum. Sahilde geziyorum. Eğlendiğim için de heyecanlanıyorum” dedi.

ANKARA’DA PARK VE BAHÇELER

Ankara’da dışarı çıkan çocuklar, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak, maske takmak şartıyla park ve bahçelere gitti. Bisiklet ve patenlerini kullanan çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Dışarı çıkabildikleri için mutlu olduklarını belirten çocuklar, evde sıkıldıklarını ve bugün 4 saat boyunca parkta eğleneceklerini söyledi.

İZMİR’DE GÜLÜŞLER YANKILANDI

İzmir’de, saatlerin 11.00'i göstermesi ile birlikte uzun bir aradan sonra Konak'ın parkları çocuk gülüşleriyle yankılandı. Parklara doluşan çocuklar, ebeveynleri ve görevlilerin de yardımıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmedi.

Havanın güneşli ve sıcak olmasını da fırsat bilen çocuklar, parklarda koştu ve arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. Kısıtlama nedeniyle parklardan uzak kalan çocuklardan 5 yaşındaki Masal Özçelik, “Uzun zamandır evden hiç çıkmıyorduk. Babama beni parka götür dedim ama götürmedi. Bugün de yasak kalktığı için parka geldim, arkadaşlarımla oynadım” diyerek bu duruma çok sevindiğini söyledi.

Çocuğunun evde kaldıkları süre boyunca çok sıkıldığını ifade eden Anıl Özçelik de “Bu izin, aileler için de çok iyi oldu. Bu süreci bu şekilde atlamamız gerekiyor. Çocukların bir nebze olsun nefes almalarını sağladıkları için yetkililere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“DEVAMINI BEKLİYORUZ”

Çocukları evde tutmanın çok zor olduğunu söyleyen Kemal Yıldırım, “Biz de parka geldik biraz oynasın diye. Çok sevindi. Bu izinlerin devamını bekliyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. İnşallah memleketimiz bu beladan kurtulur, hepimiz rahat ederiz” dedi.

Bir an önce güzel günlere dönmek istediklerini ifade eden Sibel Dokuyucu ise “Çocuklarla evde baş etmek çok zor oluyor. Evimiz parkın karşısında, camdan gördükçe dışarıya çıkmak istiyordu. Bu izin iyi oldu” ifadelerini kullandı.



BURSA’DA SÜPER KAHRAMANLAR

Bursa'da ‘Süper Kahramanlar’ kıyafetli gençler de maske dağıtarak çocukları eğlendirirken, sık sık sosyal mesafe hatırlatmasında bulundu. Çocuklar parklardaki oyun aletlerine sosyal mesafeye uyarak bindi. Bando ekibi ile Süperman ile Mickey Mouse çizgi karakterlerinin kılığına giren animatörler çocuklara maske dağıtarak onları gönüllerince eğlendirdi.

İZMİT’TE GÜZEL HAVA

İzmit’te günler sonra ilk kez dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı.

Deniz ve Derya isimli iki çocuğuyla beraber parka gelen Semra Çınar, çocukların sabah erken saatlerde uyanıp parka gelmek için sabırsızlandıklarını belirterek, Bu sabah çok erken kalktılar parka gelebilmek için. Çok mutlular, inşallah bir an önce bu hastalık ülkemizden gider ve biz normal yaşantımıza döneriz” dedi.

YURTTAN MANZARALAR

2,5 yaşındaki kızı Miray ile parka gelen Bahadır Arat: Daha büyük ve daha zor görevleri olanlar var, doktor ve hemşireler gibi. Onların çocuklarının durumu daha zor, onlar çocuklarını hiç göremiyorlar. Biz en azından akşam olunca çocuğumuzu görebiliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatacağız.

Çocuğuyla vakit geçiren Cengizhan Ürün: “Çok uzun zaman sonra yasağın ardından dışarı çıktık. Çocuğumuz yaklaşık 45 gündür dışarı çıkmıyordu. Havaların da güzelleşmesiyle iyi oldu bu. Çocuğumuz da biz de mutlu olduk.

Baba Mehmet Ali Yanmazcan:

* Çocuklar evde sıkılma olayından ziyade dışarı çıkamadılar. Evlerde telefon veya tabletlerle oynuyorlar. Bugün dışarı çıkarak mutlu oldular.

Oğlu Ali Kaan’ı parka çıkaran babası Atalay Atar:

* Çocuklar uzun zamandır dışarıda değildi. Evde de canları sıkılıyordu. Bu karar iyi oldu. Bugün de onunla oynuyorum ve zaman geçiriyorum. Havaların ısınmasıyla beraber çocuklar dışarıyı özlüyorlar. Bana sürekli ‘baba parka gidelim’ diyorlar. Bu sürecin geçmesini bekliyoruz.

Anne Ayşe Eroğlu:

* Bugünü dört gözle bekliyorduk. Çünkü kızım gerçekten evde çok sıkıldı. Okullar kapandığından beri evdeyiz hiç çıkmadık. Bugün adeta uçarak parka geldi.

Baba Hasan Kırdar:

* Evde çocuğun psikolojisi bozuldu. Park alanlarını seviyor, son zamanlarda oyuncaklarıyla bile oynamıyordu. Bugünü fırsat bildik. Çok da iyi oldu.

Anne Gözde Köken:

* 2 aydır dışarı çıkmıyordu. Çocuk insan görmüyordu bugün çıkınca dışarı iyi oldu. En güzel zamanlarında dışarı çıkamıyordu. Neşesi yerine gelir.

9 yaşındaki Lara Keleş:

* Korona virüs var. Parkta oyun oynarsam virüs geçebilir. Hiç dışarı çıkmadım yeni çıktım. Özledim dışarıyı. Bugün sadece yürüyüş yapıp gezeceğim.

10 yaşındaki Cenk Demir Kar:

* Kuzenlerimle de buluşacağım. Kuzenlerimi 3 aydır neredeyse görmüyorum. Çok özledim onları.

Sahilde kumla oynayan 6 yaşındaki Asya Özer:

* Denizi özlemiştim. Şimdi denize bakıyorum, iznin tadını çıkarıyorum.

PARKLAR HAZIRLANDI

Çocuklar dışarı çıkmadan bazı önlemler alındı. Birçok belediye, açık hava alanları ve parklarda bulunan ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamında dezenfekte çalışması yürüttü.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların pazar günlük sokak izninin ardından bugün de çocuklar sokağa çıktı. 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Sokak izni saat 11.00’da başladı ve 15.00’e kadar sürecek.