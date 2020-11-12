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Herkes kokoreççi sanıyordu! Polisler bile şoke oldu!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine polis baskın düzenledi. Gece kulübü olarak çalıştırılan mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:05, 12/11/2020
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Osmangazi Mahallesi’ndeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İş yerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü.

Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, içki satışı ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı. (İHA)

Esenyurt istanbul Kadın Osmangazi Polis
Yayınlanma Tarihi:09:44,
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