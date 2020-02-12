İBB Gençlik Ofisi’nde yeni eğitim programları başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Ofisi Eğitim Programlarının ikincisi 17 Şubat’ta başlıyor. Mevcut projelerin yanında düzenlediği eğitim programları ile gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan İBB, gençleri kariyer ve eğitim hayatlarında bir adım ileriye taşımayı hedefliyor.

17-30 YAŞ ARASI GENÇLER KATILABİLİR

Eğitimler, Cağaloğlu'nda İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İBB Gençlik Ofisi’nde yapılacak. Üniversiteye hazırlanan, devam eden ve iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşayan 17 – 30 yaş arası gençlerin katılımına açık olacak eğitimler, akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından verilecek.

Müfredatlarına göre 24 ve 32 saatte tamamlanacak olan program, Şubat ayının ikinci haftası başlayacak ve Nisan ayının son haftasında tamamlanacak. Ders saatinin yüzde 70’i oranında devam zorunluluğu şartı taşıyan eğitimlerin sonunda gençlere katılım belgesi verilecek.

EĞİTİMLER UYGULAMALI VE 11 FARKLI ALANI KAPSIYOR

Pazar hariç haftanın 6 gününe yayılacak eğitimler; İngilizce Konuşma (Speaking), Mülakat Teknikleri ve Kariyer Planlaması, Uygulamalı Finans ve Ekonometri, Yönetim ve Organizasyon, Araştırma Yöntemleri ve Sunum Teknikleri, Fotoğrafçılık, Proje Yazımı ve Yönetimi, Girişimcilik, Diksiyon, İş Hayatında Yazışmalar konularında düzenlenecek.

Bunların yanında bir de Ritim Atölyesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılanlar, teorik anlatımların yanında sınıf içi uygulama ve saha çalışmaları da yapacaklar.

KAYITLAR BAŞLADI

Kayıtların başladığı eğitimlerde her konu başlığı için otuzar kişilik kontenjan bulunuyor. Başvurular ise e-posta, telefon ve online form yoluyla yapılıyor.

E-mail yoluyla başvuruyu tercih edecek olanlar isim ve soy isim, mail adresleri ve telefon numaraları ile birlikte katılmak istedikleri eğitim programını yazarak genclikspor@ibb.gov.tr adresine göndererek kayıt olabilirler. 0549 805 92 35’ı arayarak da başvuru ya da bilgi alınabiliyor.

Ayrıca eğitimlere katılmak isteyen gençler gün ve saatleri aynı olmayan birden fazla eğitim programına da dahil olabilecekler. Online kayıt için ise alttaki linke giriş yaparak çıkan formun doldurulması kayıt için yeterli kabul ediliyor.

Eğitimlerin gün ve saatleri şöyle:

İngilizce:Cumartesi 10.00- 16.00

Mülakat Teknikleri ve Kariyer Planlaması: Cumartesi 12.00- 15.00

Uygulamalı Finans ve Ekonometri: Salı 15.00-1700

Yönetim ve Organizasyon: Perşembe 16.00-18.00

Araştırma Yöntemleri ve Sunum Teknikleri:Salı 15.00-17.00

Ritim Atölyesi:Salı 16.00-18.00

Fotoğrafçılık: Pazartesi, Çarşamba 13.00-16.00

Proje Yazımı ve Yönetimi: Salı 10.00- 13.00

Girişimcilik: Cumartesi 12.00-15.00

Diksiyon: Çarşamba 17.00 – 19.00

İş Hayatında Yazışmalar: Çarşamba 16.00 18.00