İBB’den toplu taşıma kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında, geçen haftaya göre yüzde 20'den fazla artış oluğunu belirtti.

OTOBÜS, METROBÜS VE METRO'YA EK SEFER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Sokağa çıkma yasağı kararına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında geçen haftaya göre %20'den fazla artış gözlenmiştir.

* 4 günlük yasağın ardından 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulmuştur.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu açıkladı: 1-2 günde gerçekleştirdik!