İftar saati saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? 17 Mayıs İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakitleri…

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı tüm huzuruyla Türkiye'de genelinde devam ediyor. Müslümanlar, oruçlarını tutuyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Dün gece sahura kalkan ve oruç tutmak için niyet eden vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını merak ediyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye için iftar vakitleri…

İSTABUL İFTARA NE KADAR KALDI



ANKARA İFTAR VAKTİ

İZMİR İÇİN İFTAR SAATİ



Not: Yukarıdaki tablodan il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

AMİN.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.