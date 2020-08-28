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İki belediye başkanı corona virüsüne yakalandı!

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal medya hesaplarından corona virüsü testleri sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

20:39 -
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İki belediye başkanı corona virüsüne yakalandı!

Özdemir, bugün halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurarak durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Bir süre ailesiyle birlikte karantinada olduğunu belirten Özdemir, “Tedbiri ihmal,duanızı eksik etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla” dedi.

“TEDAVİME EVİMDE BAŞLADIM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yapılan tetkiklerin ardından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını paylaştı.

14 günlük karantina süreciyle tedavisine evinde başladığını dile getiren Çınar, “Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum” dedi.

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