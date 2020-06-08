İmamoğlu Bakan Kurum’a seslendi: 11 aylık yönetimi suçlamak yerine iş birliği yapın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde tartışma konusu olan Riva Deresi'ndeki incelemeleri sırasında derenin ıslahından sorumlu olan DSİ'nin görevini yerine getirmemesinden dolayı bölgedeki kirlenmenin her geçen gün arttığına dikkat çekmiş ve “Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım” demişti.

DSİ’NİN AÇIKLAMASINA İBB’DEN CEVAP

Bu açıklamanın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) bir açıklama yaparak, dere ıslah güzergâhlarının, İBB tarafından kamulaştırılarak ihtilafsız bir şekilde DSİ'ye teslim edilmediği için projenin başlayamadığını ileri sürdü.

DSİ'ye yanıt veren İBB Başkanlığı tarafından da, 2009 yılında Riva Deresi'nin tümünün ıslahının DSİ tarafından yapılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

DSİ'ye çalışmalara başladıktan sonra “kamulaştırmasız el atmadan” dolayı vatandaşların tazminat davası açtığı belirtilerek mahkemenin kamulaştırma ile ilgili İBB'yi sorumlu bulmadığı ve DSİ'yi tazminat ödemeye mahkûm ettiği kaydedildi.

2015 yılında da İstanbul Valiliği'nin İBB'nin talebi üzerine Riva Deresi projesi ile ilgili İBB'ye yüklenen kamulaştırmaları iptal ettiğine dikkat çekildi.

“BİRİLERİ UNUTMUŞTU”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Birilerinin unuttuğu Riva Deresi, göreve geldiğimizden beri bizim gündemimizde. Yıllardır ihmal edilen bu alanı nasıl toparlarız konusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

İmamoğlu, 5 yıl önce İBB'nin kamulaştırma süreci ile ilgili yükümlülüğünün iptal edildiğini söyledi. İmamoğlu, 29 Ocak 2020 tarihinde DSİ'ye Riva projesi ile ilgili bilgi almak için yazdıkları yazının da 5 aydır cevaplanmadığını belirtti.

BAKANA SESLENDİ: BÖLÜCÜLÜK YAPAMAZSINIZ

Sorunun; belediye, bakanlık ve ilgili kuruluşların ortak aklı ile çözülebileceğinin altını çizen İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslendi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Siz İstanbul ile ilgili bir açıklama yaparken İBB'yi bir kenara iterek, bir seçimden hareketle ilçe belediye başkanlığını açıklayarak, 2 tane de bakanlığı açıklayarak bölücülük yapamazsınız. Hiçbir koltuk ne bir kişiye ne bir siyasi partiye ait değildir.

* Kamu kurumlarının koltukları 83 milyon insana aittir. O yüzden ben 16 milyon insanın hakkını ararken bu süreci size anlatırken hedeflediğim ortak akılla çözüm bulmak. Benim işim sizin yaptığımız gibi bağcıyı dövmek değil hep birlikte üzüm yemek.

* Herkesi Riva'daki sorunu çözmek için davet ediyoruz. Sayın bakan açıklamaları dinleyip anladığınızı umuyor ve iş birliğine davet ediyorum. Umuyorum sizi yanıltanlara, ‘11 aylık İBB Başkanı İmamoğlu, İSKİ suçludur' diyenlere gereken hesabı sorarsınız. Ve önümüzde günlerde İBB'nin ve İSKİ'nin kontrolünde bu süreci hep birlikte yönetiriz.

İLGİLİ HABER İmamoğlu: Ağustos 15'i iple çekiyoruz