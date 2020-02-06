İstanbul ve Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Haftanın son günü yaklaşırken, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava İstanbul ve Ankara’da yaşayan öğrencilerde kar tatili beklentisi yarattı. Kar yağışının Perşembe günü öğleden sonra İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Ankara'da sabaha karşı yağmaya başlayan kar ise birçok noktada etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından ilk ve orta düzeyde eğitim alan yüz binlerce öğrenci okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili hakkında Ankara Valiliği henüz bir açıklama yapmadı. Konuya dair gelişmeler yaşandıkça haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Henüz kar yağışının başlamadığı İstanbul’da kar yağışının yarın yaşanması bekleniyor. Aralıklarla süren kar cumartesi de kendini gösterecek ve pazar günü etkisini yavaş yavaş kaybedecek. İstanbul’da Kar yağışının etkisine göre okulların tatil edilip ya da edilmemesi karar verilecek.

BİRÇOK ŞEHİRDE KAR YAĞIŞI YAŞANACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş,Bitlis, Şırnak, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.