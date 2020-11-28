İstanbul’da ekmek denetimi! Çoğu fırının pahalıya sattığı ortaya çıktı

İstanbul Valiliği koordinesinde 20-24-25-26 Kasım tarihleri arasında 2 bin 892 fırında “Gramaj-fiyat” denetimi yapıldı. Denetimlerde, bin 571 fırında ekmeği olması gerekenden pahalıya sattığı ortaya çıktı.

Bazı fırınlara “Haksız Fiyat Artışı Tutanağı” düzenlenerek savunmaları istenirken bazı işletmeler için müfettiş talep edildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'da 2.892 fırında “Gramaj-Fiyat ve Tarife Denetimi” yapıldı. İlimizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında “gramaj/fiyat/tarife dışı üretim ve satış yapıldığı” yönündeki yoğun şikâyetler nedeniyle Valiliğimiz koordinasyonunda; Kaymakamlıklarımız, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 20-24-25-26 Kasım 2020 tarihlerinde denetimler yapılmıştır.

FİYAT GRAMAJ KONTROLÜ

*Bu denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 54. Maddesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca fırınlarda üretim ve satışı yapılan ürünlerde;

1- Fiyat etiketleri ve tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı,

2- Fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuata uygun olup olmadığı,

3- Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

ÇOĞU FIRIN PAHALI EKMEK SATIYOR

*Denetimlerde, 1.321 fırının standartlara uyduğu, 1.571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat/gramaj tarifesine uymayan 1.571 fırına, Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlendi ve savunmaları istendi.

Bazı fırınlarda tespit edilen usulsüz fiyat tarifesiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

TARİFENİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

*Söz konusu tarifenin nereden kaynaklandığı mutlaka tespit edilecek ve Valiliğimizin hassasiyetle takip ettiği bu durum hakkında, kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Üretim ve satışlarında yürürlükteki tarifeye uygun faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz.

*Meslek kuruluşlarınca belirlenen fiyat tarifesine uymayan fırın sahiplerine, esnafların piri Ahi Evran'ın meslek ilkelerini hatırlatıyor, haksız kazanç elde etmeye yönelik davranışlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

ALO 175’E BİLDİRİN

*Fırınlarımızın gramaj ve fiyat tarifesine uyumlarını denetlemeye devam edeceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımız “Haksız Fiyat Artışı Bildirimi” mobil uygulaması veya Alo175 telefon hattı üzerinden başvuru yapabilmektedir.

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