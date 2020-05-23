Son dakika… İstanbul’da İETT otobüsü ile tanker çarpıştı: Yaralılar var

Kaza saat 09.00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen Ercan Kaymakçı yönetimindeki Akfırat- Kartal seferini yapan İETT otobüsü, Pendik yönünde ilerlediği sırada, yol kenarında sulama yapan Ömer Uygun yönetimindeki Pendik Belediyesi’ne ait su tankerine çarptı.

Kazada otobüs şoförü ve su tankeri şoförü de dahil olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. (DHA)