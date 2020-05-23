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Son dakika… İstanbul’da İETT otobüsü ile tanker çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'un Pendik ilçesinde, İETT otobüsü ile sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile yedi yolcu yaralandı.

10:23 -
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Kaza saat 09.00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen Ercan Kaymakçı yönetimindeki Akfırat- Kartal seferini yapan İETT otobüsü, Pendik yönünde ilerlediği sırada, yol kenarında sulama yapan Ömer Uygun yönetimindeki Pendik Belediyesi’ne ait su tankerine çarptı.

FOTO: DHA

Kazada otobüs şoförü ve su tankeri şoförü de dahil olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. (DHA)

Ankara istanbul kaza Polis Sağlık son dakika
Son güncelleme: 10:34 23.05.2020
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