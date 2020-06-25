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İstanbul’da korku dolu anlar! Satırla kendine zarar verdi

İstanbul Kadıköy'de eline satır alarak yol ortasında tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi. Çevredekiler ve polisin çabasıyla ikna edilen kişinin elinden satır alınırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

13:13 -
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Kadıköy’de bir kişi eline aldığı satırla çevredekilere tehditler savurarak kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri satırlı kişiyi bir süre uzaktan izlerken, şüphelinin yanına gelen bir kişi elindeki satırı almaya çalıştı.

FOTO: DHA

Uzun uğraşlar sonucu ikna olan kişi, elindeki satırı polislere verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Kadıköy Rıhtım polis karakoluna götürüldü.

FOTO: DHA

İfadesi alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenilirken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

cep telefonu istanbul Kadıköy Polis
Son güncelleme: 13:37 25.06.2020
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