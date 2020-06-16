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İstanbul’da ortalık karıştı: Sopalı ve demir çubuklu kavga

İstanbul Sultangazi'de biri yabancı uyruklu, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirine sopa ve demir çubuklarla saldırdı.

09:34 -
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İstanbul’da ortalık karıştı: Sopalı ve demir çubuklu kavga

Yabancı uyruklu kişilerden oluşan bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Taraflar, sopa ve demir parçalarıyla birbirlerine saldırdı. Çevredekiler tüm müdahalelerine rağmen iki grubu ayıramayınca polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmaya çalışırken, oradan geçen bir sivil polis memuru havaya ateş açtı. Tarafların kavgası, polisin müdahalesiyle sonlandı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafların birbirlerine demir parçalarını fırlattığı ve vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. (DHA)

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