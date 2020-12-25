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İstanbul’da terör operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul’da terör örgütleri IŞİD, HTŞ (Heyet-i Tahrir Şam), FEC (Fetih Cephesi), ENC (El Nusra Cephesi) üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 6 ilçede 10 adrese düzenlenen baskında 4’ü yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 10:49, 25/12/2020
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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, özellikle Suriye'de etkin olan, IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin ülkemizde yapılanmasını engellemek ve eylem yapabilecekleri ihtimaline karşı yürütülen çalışmalarda, bazı şüphelilere ulaştı.

ŞÜPHELİLER TEK TEK BELİRLENDİ

TEM ekiplerince yapılan araştırmalarda şüphelilerin IŞİD, HTŞ/FEC/ENC ve HAD Terör Örgütleri ile bağlantılı 7 şüpheliye ulaşıldı. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı.

6 İLÇE 10 ADRES

Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece, Şişli ve Sultanbeyli'de gece eş zamanlı başlatılan operasyonda 10 adrese baskın düzenlendi.

YEDİ GÖZALTI

Özel Harekat ve TEM Operasyon Timi'nin de katıldığı baskında 4’ü yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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