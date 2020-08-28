İstanbul’da tramvay halk otobüsüne çarptı

İstanbul’da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki Fındıklı Kavşağı’nda dönüş yapan İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs refüje çıktı.

Kaza sırasında otobüste bulunan Eyüp Sabri Sincan (22) ve babası Yusuf Sincan (49) hafif şekilde yaralandı. Baba oğul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SEFERLER AKSADI

Kaza sonrasında tramvay seferlerinde aksama yaşanırken Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde de çift taraflı trafik oluştu. Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

“TAM GAZ FRENSİZ GELDİ”

Kaza anını anlatan otobüs şoförü Süleyman Obalı, “Fındıklı kapalı olduğundan bize buradan dönüş imkanı veriyorlar. Birinci tramvay geçti, ben kırmızı ışıkta bekliyorum. İkinci tramvay geçti yeşil yandı. Yolcunun da beyanı, yeşil yandıktan sonra ben geçtim. Tramvay yakın bile değildi bana, tam gaz hiç frensiz geldi, ortadan vurdu.” diye konuştu. (İHA)