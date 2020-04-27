İstanbul’da yasak kalktı, araçlar yola çıktı… İşte son durum

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk gününde işe gidenler yola çıktı. Yasağın kalkması sonrası yollarda artış göründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1’lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabahı saat 09.15 itibarıyla yüzde 13’lere kadar çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ara ara trafik yoğunluğu oluştu.

Corona virüsüne karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi. (DHA)