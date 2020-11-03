İstanbul’daki baraj doluluk oranları azalıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı yüzde 29 seviyesine indi. Barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan oran, kuraklığın yaşandığı 2014 yılındaki yüzde 35,17’in gerisinde kaldı.

SON 10 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,59 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 39,95

Pabuçdere barajı: yüzde 7,34

Sazlıdere barajı: yüzde 6,17

Büyükçekmece barajı: yüzde 16,97

Alibey barajı: yüzde 24,21

Terkos barajı: yüzde 31,38

Kazandere barajı: yüzde 4,09

Elmalı barajı: yüzde 26,77

Darlık barajı: yüzde 59,91

Istrancalar barajı: yüzde 17,48