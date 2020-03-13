İYİ Partili Paçacı: Ekonomik önlem paketi açıklanmalı

Corona virüsünün dünyada ve Türkiye’deki ekonomik anlamda yarattığı olumsuz etkisinin altını çizen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, “Ülkemizde ekonomi yöneticilerinin başta Berat Albayrak olmak üzere acilen ekonomik önlemler paketi açıklaması gerekmektedir. Aksi halde yaşanması muhtemel iflaslar adeta domino etkisi yaratarak ekonomide kriz ötesi bir buhran ve çöküşe neden olabilecektir” sözleriyle hükümete çağrıda bulundu.

DOMİNO ETKİSİ

Hızla yayılan Corona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından oluşabilecek ekonomik krizler öncesinde ekonomi yetkilerinin önlem alması gerektiğini vurgulayan Paçacı, şu ifadeleri kullandı;

*Yıllardır dünya ekonomik büyümesinin lokomotifi olan Çin’in büyümesinin yavaşlaması ve sanayi üretiminde ciddi bir düşüsün yaşanması birçok ülkenin ekonomisinde yeni problemler yaratmaktadır.

*Virüsün büyümesi halinde küresel ekonomide yavaşlama ve durgunluk berberinde enflasyonun ve işsizliğin artmasına sebep olabilecek ve global piyasalarda regresyon riskini artıracaktır.

Paçacı ayrıca yaşanması muhtemel iflasların domino etkisi yaratarak ekonomide buhrana sebep olabileceği üzerinde durdu.

“BİRÇOK SEKTÖR ETKİLENECEK”

Doların yükselmesi ile ülkedeki finansal piyasalardaki dalgalanmaların daha belirgin hale geldiğini ifade eden Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çin ile yaklaşık 22 milyar dolarlık ticari hacmi bulunan Türkiye'de salgın tehditi kırılgan olan ekonomimiz üzerinde olumsuz etkisini yaratmaktadır.

*Başta kimya sektörü olmak üzere birçok sektör zorlanmaya başlamıştır. Ulaşım gıda ve hizmet sektörü de olumsuz gelişmelerden payını alacak sektörlerdir.

*Bütün bu olumsuz gelişmelerden en büyük tahribat küçük işletmelerimizde esnaf ve sanatkarlarımızda görülecektir buradan uyarmak istiyoruz.

“İHRACAT DÜŞECEK”

Çin' de yayılan virüs nedeniyle bütün dünyanın ekonomik anlamda olumsuz etkileneceğini dile getiren Paçacı, özellikle ihracat ithalat oranlarının etkileyeceğini belirtti. Paçacı, şunları söyledi;

*Türkiye'de Çin’den ithal girdi kullanan ülkeler arasındadır. Bu girdilerin tedarikinde bir sorun yaşanması halinde ki yaşanmaya başlandı sınırlı olan üretim daha da düşecektir.

*Daha önemli etkisi ise dünya ekonomisinin yavaşlaması ile birlikte ihracatımızda maalesef düşecektir. Finansal piyasalarda olumsuz etkilenmektedir yaşadığımız ekonomik kriz dolayısıyla yabancı yatırımcının gelmediği aksine mevcut yatırımcının ülkemizden çıktığı bilinmektedir.

*Mevcut durumda var olan bu çıkışa bir de gelişmekte olan ülkelere yönelik algının iyice bozulmasının eklenmesiyle birlikte çıkışların daha da hızlanması beklenecektir.

EKONOMİK ÖNLEMLER PAKETİ

Türkiye ekonomisinin küresel ortamda olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınması gerektiğini belirten Paçacı, “Turizm Bakanı sayın Mehmet Ersoy sektörün içinden gelen bir kişidir ve turizm sektörünün problemlerini ve çözüm yollarını en iyi bilen kişidir. Bu sektöre vergi kolaylığı borç ertelenmesi ve yeni kaynak imkanı mutlaka yaratılmalıdır. İç turizme teşvik edecek tedbirler geliştirilmelidir.Maliyetlerin düşürülmesine yönelik adımlar atılmalıdır” dedi.

HÜKÜMETİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

Hükümetin alması tedbirleri sırayan Paçacı , özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin banka borçları yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Paçacı, “BAĞ-KUR borçları ertelenmeli ödemelerde kolaylık sağlanmalıdır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sosyal güvenlik kurum ödemeleri faizsiz ertelenmelidir. Sigorta primi ödemelerinde iş veren hisseninin yaşanan kriz döneminde daha düşük oranda tutulması sağlanmalıdır. İşkur desteği ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin personel istihdamında sağlayacağı destekler arttırılmalıdır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere su ve enerji fiyatlandırmaları yeniden yapılandırılmalıdır” diye konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUYLA HAREKET EDİLMELİ”

Alınan tedbirlerin halkın sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla alındığının altını çizen Paçacı, tedbirleri olumlu karşıladığını daha alınması gereken birçok tedbir olduğunu ifade etti. Cihan Paçacı, şöyle konuştu;

*Virüsle mücadele toplumsal bir sorumluluk gerektirir bu konuda alınacak tedbirlerde muhalefetiyle iktidarıyla birlikte hareket etme zorunluluğu vardır.

*Nitekim İYİ parti bu sorumluluk gereği olarak sayın genel başkanımız Meral Akşener 11 şubat 2020 tarihinde yaptığı grup toplantısında konunun önemini ifade etmiş ve acilen tedbir alınması konusunda talebinde bulunmuştur. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmamalarını ve gereken kişisel sağlık tedbirlerini mutlaka almaları gerektiğini ifade ediyoruz.

*Hükümetin vatandaşımızın sağlığını koruyacak ve ekonomik çöküşü önleyecek rasyonel tedbirler konusunda, talep etmesi durumunda iktidar muhalefet ayrımı gözetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayışı doğrultusunda destek vereceğimizi de kamuoyuna saygıyla duyurulur. Alınan tedbirler konusunda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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