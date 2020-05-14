İzmir’de şimdi de seyyar maskematik dönemi

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında metro istasyonlarına maskematik yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, seyyar maskematikle maskeye erişimi kolaylaştırdı. İlki Buca’nın Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka kurulan seyyar maskematikten yolcular, İzmirim kartını göstererek içerisinde 5’er maske bulunan paketten alabiliyor.

Seyyar maskematikleri daha da yaygınlaştıracaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gelecek hafta içerisinde Buca’nın ardından iki farklı noktada daha seyyar maskematiklerin devreye gireceğini ifade etti.

”VATANDAŞIN NEZDİNDE KARŞILIĞINI BULDU”

Soyer, şöyle konuştu:

* Bunun güzelliği her yerde, dağ başında bile kullanılabiliyor olması. Elektrik olmayan yerde jeneratör ile çalışıyor.

* Bulduğumuz bu yöntemle vatandaşa maskeyi kolaylıkla ulaştırmış oluyoruz.

* Maskeler hem ulaşılmaz bir durumda hem de gerçekten pahalıydı. Vatandaş dışarı çıkmak zorunda kaldığında günde iki üç tane takmak zorunda kalabiliyor.

* Belediyemizin bu hizmetinin değerini bulduğunu düşünüyorum. Vatandaşın nezdinde de karşılığını bulduğunu görüyorum ve bununla iftihar ediyorum.

”MASKE BULMAKTA ZORLANIYORDUK”

İzmirim kartını göstererek maske alan yolculardan Saadet Karaçalı ”Maske alma konusunda zorlanıyorduk. Ben belediyeye maske ve eldiven dağıtmaları için talepte de bulunmuştum. Çok iyi oldu” derken Abdullah Alsaç ise ”Çok güzel bir çalışma. Böyle bir sosyal olayda aktif oldukları için Tunç Soyer başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle çalışmaları herkesten bekliyoruz” dedi.

Seyyar maskematiği kullanan Abdullah Özhan da ”Daha önce maske bulmakta zorlanıyorduk. Eczanelere gidiyorduk, olmadığını söyleyip vermiyorlardı. Ben haftada bir kere maske alıyorum. Çok işime yarıyor” diye konuştu.