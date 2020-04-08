Kaçak tıraşa şok baskın!

ZEYNEP KAPLAN/ İSTANBUL

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak tıraş yapan kişilere şok baskın düzenledi. Hijyen ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan grup, bir anda polisi karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

“CEZASI OLDUĞUNU BİLE BİLE YAPIYORSUN”

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini hiçe sayarak sosyal mesafe kuralını dikkate almadan kaçak tıraş yapan berber, polislerin “Cezası olduğunu bile bile yapıyorsun. Yasak!” tepkisiyle karşılaştı.

SAYMAZ'DAN KAÇAK TIRAŞA ESPİRİLİ YORUM

Suç örgütlerine yapılan baskını aratmayan baskın sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Gazeteci İsmail Saymaz, “Zanlılar suç aleti olarak kullandıkları tarak, makas, tıraş bıçağı ve bir miktar kesici alet ile örgüt flaması olarak kullanıldığı düşünülen bir havluyla suçüstü yakalandılar” yorumunda bulundu.