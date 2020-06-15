Kandilli Rasathanesi: Artçılar devam edecek

Hakan KAYA/SÖZCÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bingöl depremiyle ilgili yaptığı değerlendirmede depremin sığ odaklı bir deprem olduğunu ve 5 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti. Özener, en büyükleri 4.6 ve 4.7 olmak üzere 50’den fazla artçı deprem oluştuğunun ve bölgede bu artçıların devam edeceğini vurguladı.

”O BÖLGE GEÇMİŞTE 10 ŞİDDETİNDE DEPREMLER GÖRDÜ”

Özener, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ülkemizde 500’den fazla diri fay var. Defalarca söylediğimiz gibi Türkiye’nin her yerinde herhangi bir zamanda deprem olması çok olası.

* 2003 yılında o bölgede iki tane 6.3 ve 6.4 büyüklüğünde depremlerimiz vardı. 6 büyüklüğündeki depremler bu bölge için sürpriz değil.

* Bugün gerçekleşen deprem de tali fay olarak adlandırdığımız yani ana fayı kesen faylardan bir tanesinde oldu. Artçılar da o bölgede yoğunlaşıyor.

* Bu depremleri gözlemlemeye devam edeceğiz ve bunlarla ilgili anlık güncellemeleri biz Kandilli olarak takip edeceğiz.

* Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fayları kesişiminde geçmiş yıllarda birçok deprem olduğunu biliyoruz. Bölge 10 şiddetinde depremler gördü. Buradaki depremleri Kandilli Rasathanesi, 1885 yılından beri kaydediyor.

“BİNALARIN YAPI STOĞUNUN DEĞİŞMESİ GEREKİR”

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise, şunları söyledi:

* Bu köyler taş, kerpiç, yığma şeklinde yapı stoğundan oluşmakta. Bu yapı stokunun, 5.5'in üzerindeki depremlere dayanması söz konusu olmadığı için inşallah can kaybı artmaz.

* Bu coğrafyada 5-6 yılda bir 5.5 üzerinde depremler oluyor. Dolayısıyla oradaki yapı stokunun değişmesi, özellikle orada yaşayan vatandaşlarımızın mevcut olan konutlarında hasar varsa, o hasarlı binalardan kaçınmayı tavsiye ediyoruz.

* Çünkü birkaç gün içinde artçı depremler olacaktır. Bu artçıların hasar almış yapılara daha fazla tehlike yaratabileceğini ifade ediyoruz.