Kapalıçarşı’da corona virüsü tedbiri!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında tarihi Kapalıçarşı’nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi.

Bugün saat 16.00’da kapatılan Kapalıçarşı’nın girişlerine, “Giriş çıkışlar sadece Mercan ve kılıçlar kapılarından kontrollü şekilde yapılmaktadır” duyurusu asıldı.

Öte yandan Kapalıçarşı esnafına, çarşının bugünden itibaren saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağının tebliğ edildiği öğrenildi.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyuruldu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı. DHA