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Kavgada kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100’den fazla merminin sıkıldığı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 01:04, 19/11/2020
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Kavgada kurşun yağdırdılar: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sularında, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

100'den fazla kurşunun sıkıldığı kavgada S.G., Ş.G., E.G., M.G., A.U., F.U., S.U., C.U., M.U., silahlı kavgaya karıştı.

POLİS KAÇAN ŞAHISLARI ARIYOR

Kavgada S.U. ağır yaralanırken, C.U'da çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı. İHA

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