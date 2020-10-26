Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı

Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden Sibel F. 20 yıllık eşi Murat F. tarafından eve kilitlendi. Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın yardım için bağırdı.

ÇIĞLIK ATIP YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler koca Murat F.'ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken, Murat F. de gözaltına alındı. Murat F.’nin eşini kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü.

“HER TÜRLÜ ŞİDDETE MARUZ KALDIM”

Polis merkezine götürülen Murat F.’nin kendisini zaman zaman eve kilitlediğini belirten kadın, “Her türlü şiddete maruz kaldım şu anda bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi” dedi. (İHA)