Korkutan deprem ardından halka önemli uyarı!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17:24’te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8’e revize etti.

AFAD’ın 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurduğu deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş, Tunceli ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından NTV’ye bağlanan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, vatandaşlara uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı;

*Sığ bir deprem, yüzeyde şiddetle hissedildiğini düşünüyorum. İki önemli fayın birleştiği bir yer olaması nedeniyle sık sık depremler oluyor.

*Burada önemli yerlerden birisi yedisu, ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

ELAZIĞ DEPREMİ Mİ TETİKLEDİ?

*Elazığ depreminin tetiklemesi mümkün değil. Bunlar bir birinden bağımsız fay üzerinde yer alıyor o yüzden tetiklediğini söyleyemeyiz.

HALKA KRİTİK UYARI

*Lütfen incelemeler bitmeden kimse evlerine girmesin. 5,7 yıkıcı bir depremdir. Bu büyüklükteki depremler yıkıcı depremlerdir. Lütfen yetkililerden bilgi alınmadan evlere girilmesin.