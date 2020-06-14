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Korkutan deprem ardından halka önemli uyarı!

Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den önemli bir uyarı geldi. Depremin yıkıcı etkisi olduğunu ifade eden Tüysüz, vatandaşlara yetkililerden izin almadan evlere girmemesini istedi.

18:05 -
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Korkutan deprem ardından halka önemli uyarı!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17:24’te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8’e revize etti.

AFAD’ın 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurduğu deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş, Tunceli ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından NTV’ye bağlanan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, vatandaşlara uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı;

*Sığ bir deprem, yüzeyde şiddetle hissedildiğini düşünüyorum. İki önemli fayın birleştiği bir yer olaması nedeniyle sık sık depremler oluyor.

*Burada önemli yerlerden birisi yedisu, ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

ELAZIĞ DEPREMİ Mİ TETİKLEDİ?

*Elazığ depreminin tetiklemesi mümkün değil. Bunlar bir birinden bağımsız fay üzerinde yer alıyor o yüzden tetiklediğini söyleyemeyiz.

HALKA KRİTİK UYARI

*Lütfen incelemeler bitmeden kimse evlerine girmesin. 5,7 yıkıcı bir depremdir. Bu büyüklükteki depremler yıkıcı depremlerdir. Lütfen yetkililerden bilgi alınmadan evlere girilmesin.

Son güncelleme: 18:06 14.06.2020
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