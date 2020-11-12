Makas atıp ağaca çarptı, ortadan ikiye bölündü

Kaza, gece yarısı Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde Konyaaltı istikametine giden ve diğer araçlara makas atan sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıktı, yol kenarında bulunan ağaca çarparak ortadan ikiye bölündü.

ARACIN YARISI 10 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazanın etkisiyle aracın arka kısmı çarptığı ağacın yanında kalırken ön kısmı ise 10 metre sürüklendi. Araçta bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen iki kişi ise yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yola savrulan iki kişiye müdahale etti. Kimlikleri belirlenemeyen kişilerden biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı. (DHA)