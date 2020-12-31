Maske ihalesinde dikkat çeken detay

Çin'den alınan aşıyla son günlerde gündeme gelen Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurumlarında kullanılacak maske ve el dezenfektanı için ihale açtı.

17 milyon 593 bin maske ve toplam 1 milyon 60 bin ml el dezenfektanı için düzenlenen ihalenin kapalı teklif usulü ile içi piyasadan satın alınacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan ihale ilanındaki şu ifade dikkat çekti:

Söz konusu ihale, kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.”

İhaleye 15 Ocak 2021’e kadar teklif verilebilecek.