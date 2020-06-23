Maske takmamakta ısrar eden vatandaştan şoke eden sözler

Maske takma zorunluluğunun olduğu şehirlerden Kocaeli’de birçok vatandaş, cezai işlemlere aldırış etmeden sokaklarda maske takmadan ya da maskelerini çenesinin altına indirerek dolaşmaya devam ediyor.

BEKÇİYİ GÖRÜNCE MASKELER ORTAYA ÇIKTI

Yoğunluğun en fazla olduğu Yürüyüş Yolu’nda devriye atan bekçileri gören vatandaşlar 900 TL ceza yememek için elinde tuttuğu ya da çenesinin altına indirdiği maskesini taktı.

Caddede yürürken maske takmayan bir vatandaş ise İHA muhabirinin “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna, kendisinin hasta olmadığını, virüsün bulaşması halinde ise savaşabileceğini söyledi. Şahıs daha sonra bekçi ekiplerini görünce hiç takmadığını söylediği maskesini, ceza yememek için taktı.

BAŞKA BİRİNDEN BULAŞIRSA SAVAŞIRIZ

Virüsün bulaşıcı olmadığını iddia eden şahıs, maske takmaya gerek duymadığını belirterek, “Hiç takmadım. Sadece dolmuş ya da marketlerde takıyorum. Hasta değilim, kendimi biliyorum. Bulaşıcı olduğuna inanmıyorum. Bende virüs olmadığına eminim. Başka birinden bulaşırsa savaşırız. Ben bu riski göze alıyorum” dedi. (İHA)