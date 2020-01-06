Maskeli hırsızı lüks kol saati ele verdi

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Aralık Günü Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir işhanında 13 işyerinin soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Soyulan işyerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri yüzleri maskeli olan 3 hırsızdan birinin lüks bir kol saati taktığını fark etti.

HIRSIZI LÜKS KOL SAATİ ELE VERDİ

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını da incelemeye alan polis, lüks kol saati takan şüphelinin olaydan yaklaşık 4 saat önce keşif amaçlı işhanının çevresinde dolaştığını belirledi. Çalışmalarını derinleştiren polis, keşif yaparken yüzü açık şekilde güvenlik kameralarına yakalanan lüks kol saatli şüphelinin kimliğini belirledi.

POLİS 3 GÜN PUSUDA BEKLEDİ

Belirlemeler üzerine Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen Ercan T. isimli şüphelinin sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Ercan T.'nin yaklaşık bir hafta önce yer bildirimi yaptığı adres belirlendi. Yaklaşık 3 gün bekleme sonucu adrese gelen Ercan T. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

LÜKS KOL SAATİNE EL KONULDU

Emniyete götürülerek sorguya alınan Ercan T.'nin 37 suçtan kaydı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Taktığı lüks kol saatine el konulan Ercan T. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, güvenlik kameralarına yansıyan iki şüphelinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.