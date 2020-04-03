Medya kuruluşları dezenfekte edildi

Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, corona virüsüyle mücadele sırasında ilçenin ulaşabilecekleri tüm noktalarını dezenfekte ettiklerini belirtti.

“Halkın haber alması için çalışan gazetecilerin sağlığı da bizim için çok önemli.” diyen Kocaispir, “Bu nedenle biz de basın kuruluşlarını da dezenfekte ettirdik , ayrıca basın kuruluşlarına maske dağıttık. Bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Adana’nın bir başka merkez ilçesi olan Seyhan’da da Seyhan Belediyesi ekipleri şehri dezenfekte etmenin yanı sıra bu ilçedeki basın kuruluşlarını dezenfekte etti.

Seyhan Belediyesi ekipleri birçok ulusal ve yerel basın kuruluşlarının bulunduğu Seyhan’da gazete ve ajans bürolarına giderek, dezenfekte işlemini gerçekleştirdi.