Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağmur ve kar beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir’in doğusu, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Doğu Akdeniz bölümü ile sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı, diğer kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu