Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağmur ve kar beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir’in doğusu, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Doğu Akdeniz bölümü ile sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı, diğer kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MERSİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu