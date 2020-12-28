Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de yağmurdan dolayı ıslanan zeminde virajı alamayarak yoldan çıkan meyve yüklü kamyonu devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 21:47, 28/12/2020
Haberler Gündem
Meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Seyitgazi Mahmudiye karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, T.A. yönetimindeki 26 ZD 063 plakalı meyve yüklü kamyon, Doğançayır mevkiinde sürücünün viraja kontrolsüz girmesinden dolayı yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonucunda araç sürücüsü T.A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza mahaline jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan A.E. ve H.D. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirTren, çarptığı TIR'ı 100 metre sürükledi: 5 yaralıTren, çarptığı TIR'ı 100 metre sürükledi: 5 yaralı İlginizi ÇekebilirSağlık personelini taşıyan araç kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 yaralıSağlık personelini taşıyan araç kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 yaralı

 