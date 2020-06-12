MHP’li vekilden iktidara Sivas hatırlatması: Üzerinden 16 ay geçti, verdiğiniz söz ne oldu?

Erdoğan, kenevir üretimi kapsamında Sivas'ı da 20'nci il olarak eklediklerini belirterek, “Artık Sivas'ta kenevir üretilecek. Bu kenevirle bez torbamızı üreteceğiz. Naylon poşet olmayacak” demişti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Erdoğan'ın 16 ay önceki bu açıklamalarını hatırlattı ve “Allah aşkına 16 ay geçti, verdiğiniz o söz ne oldu?” diye sordu. Özyürek, TBMM'de yaptığı açıklamada kenevirin önemine dikkat çekip şunları söyledi:

‘YATIRIM BEKLİYORLAR'

*Bir dönüm kenevir, 25- 30 dönümlük orman alanı kadar oksijen üretimi sağlar. Kenevirin; kanser, kalp hastalıkları, astım, sara, migren ve mide rahatsızlıklarının ilaç üretiminde kullanılması ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

*Ağır sanayide kenevir işlendiği zaman çelikten daha güçlü hale gelir, tekstil alanında, kumaş ve ipliğin hammaddesidir. Maalesef ülkemizde kenevir yetiştirilmesi kısıtlandığından dolayı bunu üretemiyoruz.

*Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 16 ay önce Sivas'ta kenevir yetişmesi gerektiğini söylemiş ‘Sivas'a da 20'nci il olarak keneviri veriyorum' demişti.

*Ayrıca özel teşvik yasası ile 6. bölgeyi verdi. 16 ay oldu. Allah aşkına, Sivas'ın yiğidoları yatırım bekliyor, iş bekliyor, istihdamın açılmasını bekliyor.