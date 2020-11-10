Milli Piyango 9 Kasım çekiliş sonuçları belli oldu

9 Kasım çekilişinde 100 bin lira kazanan şanslı bilet numarası ise “616479” oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

167895

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

027056

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

016986 022391 041534 061436 069081 093696 205116 217565 329817 410325 459631 476419 493004 504704 598920 621539 624104 642825 661109 684810

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

002081 021829 022882 024613 034231 056931 065032 066725 079897 083259 089856 098401 104407 106140 108707 123612 125200 146957 158791 169545 173254 229853 246536 249522 264842 339874 371967 402127 413611 417889 476444 491756 500021 528707 530061 551837 554442 560837 560843 583957 595245 599403 605807 612774 622093 622674 625485 636922 648381 690675

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01916 04865 13884 15567 24775 24973 25088 25494 33044 33830 36312 37799 43920 45385 51325 55763 56817 57166 57472 59109 60062 60910 64160 69368 72062 72160 74845 76347 76408 77436 77570 78268 82745 84153 84607 89347 93660 93962 94295 97209

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 8