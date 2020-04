Milli Piyango’dan yeni şans oyunu! ‘Süper Piyango’ satışı yarın başlıyor!

Milli Piyango İdaresi (MPİ), ‘Süper Piyango’ isimli yeni şans oyunu hakkında duyuru yayımladı. Süper Piyango şans oyununun satışına online olarak yarın başlanacağı açıklandı. Her gün bir kişinin 100 bin TL ikramiye kazanabileceği Süper Piyango oyunu hakkındaki tüm detaylar sayfamızda. Peki Süper Piyango bileti nasıl alınacak? Süper Piyango ne zaman çekilecek?

MPİ’DEN SÜPER PİYANGO OYUNU DUYURUSU

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamada; “İdaremizce her gün çekilişi yapılacak ve her gün bir kişiye 100.000 (Yüzbin) Türk Lirası büyük ikramiye, 10.000 (Onbin) Türk Lirası ikinci ikramiye ve 1 amorti kazandıracak olan Süper Piyangı oyununa ilişkin bilet satışlarına 20.04.2020 tarihi itibariyle sanal bayilerimiz tarafından internet üzerinden başlanılacaktır. Bilet bedeli 3 (Üç) Türk Lirasıdır.

Bilet satışları her gün saat: 00:00 ila saat 21:30 arasında gerçekleştirilecek olup, çekiliş ile saat 22:15 itibariyle yapılarak internet sitemizden canlı olarak yayınlanacaktır.” denildi.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ’nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılacak. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 100 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15’te yapılacak.