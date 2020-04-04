Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu: Haftada 1 milyon maske üretiliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kara Kuvvetleri Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkân ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, “Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir” dedi.

Akar, “Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.