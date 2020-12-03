Misafirlik kısıtlamaları, sokak yasakları… Vatandaş ne diyor?

Covid-19 salgının ikinci dalgası Türkiye’yi çok sert şekilde etkiliyor. Bu nedenle 81 il genelinde kısıtlamalar getirildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararları hafta başında açıkladı. Erdoğan sözlerinin arasında sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra sosyal hayatla ilgili de mesajlar verdi.

Erdoğan konuşmasında, “Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum” derken İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede söz konusu kısıtlamanın çerçevesi şöyle çizildi:

Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi.

Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması.

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Öte yandan daha sert yerel önlemlerin örnekleri de mevcut. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı. Hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

Bilimsel araştırmalar da misafirliklerle ilgili bu uygulamaları destekliyor. 4 Kasım’da yaptığımız grafik-haberde virüsün yüzde 50 oranında evlerde bulaştığını belirtmiştik.

1 kişinin pozitif olduğu 6 kişilik bir ev oturmasında (en iyi senaryoda) herkes maske taksa, ziyaret iki saat sürse ve oda sürekli havalandırılsa bile virüsün bir kişiye bulaştığını ortaya koymuştuk.

Peki söz konusu kısıtlamalar hakkında vatandaş ne düşünüyor? Yasakları fazla mı yoksa yetersiz mi buluyor? Misafirliğe gitme konusundaki tutumları ne? 3 farklı ilden vatandaşlara mikrofon uzattık.



“NE MİSAFİR GELSİN, NE BİZ GİDELİM”

Bursalı esnaf İbrahim Küçük: Bugüne dek hasta sayıları düşük gösterildi. Alınan önlemler yetersiz. Daha fazla kısıtlamaya gidilmesi gerekiyor. Gerekirse tam zamanlı kapanma olmalı. Misafir kabulüne gelince. Corona virüs korkusundan evden dışarı başımızı çıkaramıyoruz. Bu süreçte ne misafir bize gelsin, ne de biz misafirliğe gidelim. Halk olarak kendi tedbirimizi almalıyız.

Bursalı esnaf Meral Ateş Ece: İç giyim üzerine çalıştığım için kısıtlamalardan pek etkilenmiyorum. Ancak, kafe, restoran gibi yerlerin kapalı olması bu zinciri bozuyor. Ticarette hareketlilik yavaşladı. Kıpırtı yok. Bence 14 gün tam bir kapanma olmalı. Bu illeti atlatmak istiyorsak bu yapılmalı. Annemin iki bayramdır elini öpemedim. Oturduğum binada bırakın misafirliği kimse kimsenin yüzünü kolay kolay göremiyor. Ne misafirliğe gidiyor, ne de misafir kabul ediyoruz. Önce tedbir.

“KISITLAMALAR ÇOK YETERSİZ”

Konya’da çiftçilikle uğraşan Mustafa Yayla: Son gelen kısıtlamalar için çok geç kalındığını ve hatta yeni gelen kısıtlamaların bile çok yetersiz kaldığını düşünüyorum. Özellikle hafta içi akşam saat 21:00’dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının hiç bir anlamı yok. Çünkü insanlar zaten o saatte işinden gelip evine çekiliyor. Biz de bu süreçte uzmanların söylediklerine uyup, misafir kabul etmiyor ve misafirliğe gitmiyoruz.

Konya'da yaşayan Süleyman Kuloğlu: En az 2 hafta genel sokağa çıkma kısıtlamasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Devletimiz bu konuda esnaflara ve küçük işletmelere destek verebilmeli. Salgının başından beri misafir kabul etmiyoruz ve misafirliğe gitmiyoruz.

“MİSAFİRİ YASAKLAMIŞTIK ZATEN”

Aydın’da yaşayan serbest muhasebeci Osman Çetin: Kısıtlamalar güzel, bana uyuyor. Benim yaşım 70. Eve misafiri yasaklamıştık zaten. Gelen de yok giden de yok, kabul etmiyoruz. Kısıtlamaların maalesef çalışma hayatımda etkileri oldu. O bakımdan sevmedim.

Aydın’da yaşayan Muhammet Arslan: Kesinlikle şu anki önlemler yeterli değil. Pandemi yüzünden zaten eve misafir kabul etmiyordum. Misafirliğe de gitmiyorum. Ben çalışmıyorum. Vatandaşa cebinde paran var mı, yok mu diye sorulmalı. Herkesin ihtiyaçları giderildikten sonra ülkeyi 14 gün tamamen kapatmaları lazım. Olan garibana olmasın.

Halil ATAŞ Müslüm EVCİ Latif SANSÜR