Tosya’da misafirlik ziyaretleri yasaklandı

Kastamonu Tosya’da vaka artışlarının sebeplerinin incelenmesinde, özellikle ev ve taziye ziyaretlerinin, kadınlar arasında yapılan altın günleri ile hasta ziyaretlerinin payının büyük olduğu ortaya çıkıca Kaymakamlık da yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Kaymakamı Deniz Pişkin, her türlü akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

SEYAHAT KISITLAMASI BEKLİYORUZ

Kentte ki vaka sayısını hızlı bir şekilde artışında, ilçe dışından ve özellikle büyükşehirlerden yapılan geliş-gidişlerin büyük etkisi olduğunu ileri süren Pişkin, “Yakın zaman içerisinde Devletimizce ülke genelinde bir seyahat kısıtlaması kararı alınacağını umuyor ve tedbir sonrasında bu etkenin önem kaybedeceğini düşünüyorum. Fakat bu artışta yerelde, yani kendimizden kaynaklı nedenler çok daha belirleyici.

Maske-mesafe-temizlik temel kuralında maske alışkanlığının artık oturduğunu, vatandaşlarımızın büyük oranda maske kullanımına dikkat ettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Bununla birlikte mesafe ve temizlik kuralları için aynı şeyi söyleyemiyoruz, henüz arzu edilen farkındalık düzeyine gelebilmiş değiliz” dedi.

ZİYARETLER YASAKLANDI CEZASI 3.250 TL

İlçede vaka artışıyla ilgili yapılan çalışmalarda ilginç sonuçlara elde ettiklerini dile getiren Kaymakam Deniz Pişkin, “Yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimiz, artışta özellikle ev ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin ve kadınlar arasında yapılan altın günü, kısır günü, çay günü gibi sosyal amaçlı bir araya gelmelerin payının büyük olduğu anlaşılıyor. Ayrıca komşu, akraba ve hasta ziyaretlerinden de yine kadınlarımızın imtina etmediğini, pozitif ve temaslı olan vatandaşlarımızın öykülerinden anlıyoruz.

Buradan hareketle, Tosya Umumi Hıfzısıhha Kurulunca yarın alacağımız karar doğrultusunda, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3.150 TL idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hasseten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin. Mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın” ifadelerini kullandı.