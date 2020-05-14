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MİT’ten filmleri aratmayan operasyon: Haftalarca takip ettikten sonra…

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir etkisiz hale getirildi.

17:48 -
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MİT’ten filmleri aratmayan operasyon: Haftalarca takip ettikten sonra…

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, PKK/KCK’nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi, YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu ‘Berivan Sarya’ kod adlı Galya Bekir’i takibe aldı.

Terörist Bekir’i uzun süre takip eden MİT ekipleri, etkisiz hale getirmek için uygun zamanı bekledi. 15 Nisan’da operasyon için düğmeye basan istihbarat ekipleri, terörist Bekir’i Irak’ın kuzeyi Karaçok Dağı Miştenur Tepesi’nde etkisiz hale getirdi.

2002’DE KATILMIŞ

Terörist Bekir’in, örgüte 2002 yılında Suriye’den katıldığı, sorumlu seviyede hem Irak hem de Suriye alanlarında faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Uzmanlar; örgütün silahlı sorumlularından ‘Berivan Sarya’ kodlu teröristin etkisiz hale gelmesiyle, bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflamasını ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşamasını bekliyorlar.

PKK’ya nefes aldırmayan MİT, sınır ötesi operasyonlar ile örgütün önemli isimlerini etkisiz hale getiriyor. DHA

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Son güncelleme: 17:52 14.05.2020
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