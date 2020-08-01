Nero’nun öldürülmesine ABD’li şirket sessiz kalmadı

Berg Elektrik Genel Müdürü Alp Erkin'in geçen hafta İstanbul'da Nero isimli bir köpeği silahıyla vurarak öldürmesi Türkiye'de infiale neden olmuştu. Olayın sosyal medyada tepkiyle karşılanmasının ardından köpeği soğuk kanlı bir şekilde öldüren Alp Erkin'e belki de en sert tepki ABD’den geldi.

Erkin’nin sahibi olduğu Berg Elektrik’le çalışan ABD’li Eaton Corporation, firmayla iş ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Eaton'ın resmi sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de İngilizce bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “Berg Elektrik Genel Müdürü Alp Erkin ile ilgili gelişen olayın farkındayız ve bu bayi ile olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz” denildi.

NERO NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İstanbul Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta oturan Can Özula ve eşi Deniz Özula, 5 yaşındaki Alman Kurdu cinsi ‘Nero' isimli köpeklerini Beyhan Özdemir'e emanet etti.

25 Temmuz akşamı Beyhan Özdemir, Nero'yu gezdirmeye çıkardı. İddiaya göre tasmasız dolaştırılan Nero'dan rahatsız olan Alp Erkin ve eşi Şadiye Erkin, Özdemir’i tasma takma konusunda uyardı. Aralarında tartışma çıktıktan sonra Nero ve Özdemir evin bahçesine girdi.

BAHÇEYE GİRMEYE ÇALIŞINCA…

Bahçe içerisine girmeye çalışan Erkin çifti Beyhan Özdemir ile tartışmaya devam etti. Tansiyonun yükselmesi üzerine bahçe kapısını zorlayan Sadiye Erkin, karşısına çıkan Nero'yu darp etti. Bunun üzerine Nero, Sadiye Erkin'in dizini ısırdı. Bu sırada Alp Erkin belinden çıkarttığı silah ile iki el Nero'ya ateş etti.,

BU İLK OLAY DEĞİL

Kanlar içerisinde yere yığılan Nero yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Köpeğin sahibi Deniz Özula, “Herkesin tanıdığı bütün mahallenin sevdiği bir köpekti. Silahı belinde hazır olan Alp Erkin son derece hızlı ve soğuk kanlı bir şekilde 2 el ateş etmiştir. Bu olay tasarlanarak yapmıştır” dedi.

İddiaya göre Alp Erkin 2013 yılında da yine aynı sokakta ikamet eden Zafer Önal'a ait olan bir köpeği otomobiliyle ezerek öldürdü.