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Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor! Vaka sayısı 30’a yükseldi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında yapılan nişan sonrası corona virüsü testi pozitif çıkan kişi sayısı  30'a yükseldi. 

12:20 -
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Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor! Vaka sayısı 30’a yükseldi

Hüyüklü Mahallesi’nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı.

(FOTO: DHA)

Mahalleye giriş-çıkışlar kapatılırken, filyasyon ekibi de tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, kimler ile temas ettiklerini belirledi. Ardından da mahallede tarama çalışması başlattı. İlk aşamada, mahalledeki vaka sayısı 17 çıktı. Ekip, bu kişilerin de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip test için örnek aldı.

Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30’a yükseldi. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Son güncelleme: 12:32 14.05.2020
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