On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

On Numara çekilişi, pazartesi ve cuma olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor.

On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanmak için, 80 rakam arasından çekilen 22 numaranın 10'unu doğru tahmin etmek gerekiyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 16 Kasım 2020 tarihli 21. çekiliş sonuçları şu şekilde; 3,4,7,8,14,16,20,21,23,27,28,31,32,33,35,47,54,55,56,65,74,76

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği On Numara çekilişi öncesinde büyük ödül miktarı da açıklandı. Buna göre On Numara'da büyük ikramiye tutarı 130.541 TL olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.