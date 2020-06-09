Oran’dan kurultay için 6 maddelik çağrı

Oran, “Bu demokratik bir yöntem değildir. Doğru olan parti programının tamamını partililerin oluşturmasıdır. Geçmişte olduğu gibi en az 7 gün sürecek bir kurultay/dijital kurultay düzenleyerek ele alınabilir.

CHP altı oktan bağımız düşünülüp değerlendirilemez. Yorumlama adı altında özünden ve kökünden kopartılamaz” dedi.

Oran, CHP yönetimine 37. Olağan Kurultay için 6 maddelik şu çağrıyı yaptı:

1 CHP Programı, mahalle örgütlerinden başlayarak tüm CHP'lilerin katkısına açılmalıdır.

2 Corona nedeniyle “Program yazım süreci” sanal ortama taşınmalıdır.

3 Elektronik oylama düzenine geçilmelidir.

4 Parti tüzüğü ve yönetmeliklerdeki anti-demokratik maddeler kaldırılmalıdır.

5 CHP; geleneğine ve kuruluş ilkelerine bağlı kalarak geleceği kurmayı hedef edinmelidir.

6 Parti tabanında soğumalara sebep olabilecek hatalı fikirlerin programa girmesine engel olunmalıdır.