Oruç Reis Antalya açıklarına demirledi

Doğu Akdeniz’de bir aydır araştırmalarını sürdüren Oruç Reis, Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak dün akşam saatlerinde Antalya Limanı açıklarına demir attı. Çok sayıda tur teknesi de Oruç Reis'i yakından görebilmek için yakınından geçti.

Deniz polisinin de Oruç Reis'in yakınındaki gemilerin çevresinde görev aldığı görüldü.

GÖREV BEKLEYECEK



Doğu Akdeniz'de yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanı tarayan Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekleyecek.

NELER YAŞANDI?

Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren ilk Navtex ilanı Merkel'in araya girmesi ile geri çekilmişti. Atina yönetiminin ‘verilen sözleri' tutmaması üzerine 10 Ağustos'ta tekrar Navtex ilan edilmişti. Fransa’nın da dahil olduğu gerilimde Oruç Reis'in çalışmaları sırasıyla, 23 Ağustos, 27 Ağustos, 1 Eylül ve 12 Eylül’e kadar uzatılmıştı.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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