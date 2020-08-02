Osmaniye’de korkunç görüntüler…

Osmaniye’de kimliği belirsiz kişi, eşi olduğu öğrenilen bir kadınla sebebi henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Saldırgan çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı.

Kadın, yere düşerken, çocuğu da koşarak yanına gidip annesine sarıldı.

Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Öte yandan çiftin, çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın, eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi. (DHA)