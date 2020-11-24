Şafak operasyonu: 13 ilde 70 kişi için gözaltı kararı

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Özel Belgede Sahtecilik ve Rüşvet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Kararın ardından şüpheli şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı. Halen devam eden operasyonda çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi. (İHA)